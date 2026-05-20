ОББ предупреждава за зачестили опити за измами по телефон и имейл

За зачестили опити за измама чрез телефонни обаждания и имейл алармира банка ОББ.

От там призовават своите клиенти да бъдете внимателни при получаване на телефонни обаждания от непознати номера, в които лица или автоматизирани съобщения се представят за служители на банката и съобщават за възможен проблем с плащания, сметки, карти, онлайн или мобилно банкиране.

"Внимавайте и за имейл съобщения, които наподобяват официална комуникация от ОББ и Ви информират за действия, извършени с Ваши карти или сметки, като изискват спешни действия или потвърждения от Ваша страна.", посочват от банката.

Според ОББ подобни обаждания или имейли могат да бъдат опит за измама, целящ да внесе притеснение и да подтикне потребителите към прибързани действия. "Припомняме Ви, че измамниците често използват внушение за спешност, риск от загуба на средства или необходимост от незабавно потвърждение на Вашите данни и пароли, за да получат достъп до чувствителна информация.", предупреждават от ОББ.

"Още веднъж Ви обръщаме внимание, че ОББ никога няма да изиска потребителски имена, пароли за достъп, верификационни кодове, детайли на кредитни/дебитни карти или друга чувствителна информация чрез телефонно обаждане или имейл, както и да инсталирате приложение за отдалечен достъп.

Ако сте се подвели и сте предоставили чувствителни данни, следва веднага да се свържете с Контакт центъра на ОББ на телефон: 0700 117 17 или *717.", допълват от банката.

