ОДБХ: Скакалците в Пазарджишко не са вредни и опасни

Пиксабей

Проверка на областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик е установила, че на територията на общината не е установено нашествие на марокански скакалци.

Поводът за проверката са десетки сигнали от граждани за струпване на огромни ята от скакалци, които нападат не само посевите, но и къщите на хората.

Специалистите са категорични, че въпросните скакалци са от вида белочел диктикус, който не е вреден и не причинява щети, предаде БНР.

Най-голямо е нашествието в пазарджишкото село Мало Конаре.

От областната дирекция по безопасност на храните обясняват нашествието на така наречения дървесен скакалец с климатичните условия, промяната на градската среда и силното привличане на насекомите към изкуственото осветление. Те достигат до 7 см, което създава впечатление за необичайно големи размери. Видът не е отровен, не пренася заболявания и не е опасен. Белочелият диктикус се храни с други насекоми и дори се счита, че е полезен за екосистемата.

Пикът на разпространението на тези скакалци е месец юли и началото на август, след което числеността им видимо ще намалее. В разпространена позиция, областната дирекция по безопасност на храните призовават хората да не се притесняват, както за здравето си, така и за насажденията си.

Редактор "Екип на Петел",

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