ОДМВР – Варна: Нови правила и рекордно високи глоби за водачите на МПС в Турция
Пиксабей
ОДМВР – Варна информира:
Нови правила и рекордно високи глоби за водачите на МПС в Турция
Турските власти въведоха строги мерки в Закона за движението по пътищата с цел намаляване на пътния травматизъм и ограничаване на агресията на пътя.
Сред най-сериозните санкции са:
• Превишаване на скоростта със скорост над 50% от разрешената – 11 629 турски лири и временно отнемане на свидетелството за управление на МПС;
• Шофиране в нетрезво състояние – 11 629 турски лири и 6 месеца лишаване от правоуправление;
• Управление на МПС без свидетелство за управление – 23 439 турски лири;
• Преминаване на червен сигнал – 2 719 турски лири и 20 наказателни точки;
• Пътно хулиганство /блокиране на път/ – 180 000 турски лири;
• Неправомерно използване на светлинни и звукови сигнали – до 346 656 турски лири, отнемане на свидетелство за управление на МПС и спиране на автомобила от движение.
В страната е въведен и засилен автоматизиран контрол чрез дронове и AI камери.
При пътуване в чужбина се информирайте предварително за местното законодателство.
ОДМВР – Варна призовава към отговорно поведение и спазване на правилата за движение.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!