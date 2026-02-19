ОДМВР – Варна: Нови правила и рекордно високи глоби за водачите на МПС в Турция

Пиксабей

ОДМВР – Варна информира:

Нови правила и рекордно високи глоби за водачите на МПС в Турция

Турските власти въведоха строги мерки в Закона за движението по пътищата с цел намаляване на пътния травматизъм и ограничаване на агресията на пътя.

Сред най-сериозните санкции са:

• Превишаване на скоростта със скорост над 50% от разрешената – 11 629 турски лири и временно отнемане на свидетелството за управление на МПС;

• Шофиране в нетрезво състояние – 11 629 турски лири и 6 месеца лишаване от правоуправление;

• Управление на МПС без свидетелство за управление – 23 439 турски лири;

• Преминаване на червен сигнал – 2 719 турски лири и 20 наказателни точки;

• Пътно хулиганство /блокиране на път/ – 180 000 турски лири;

• Неправомерно използване на светлинни и звукови сигнали – до 346 656 турски лири, отнемане на свидетелство за управление на МПС и спиране на автомобила от движение.

В страната е въведен и засилен автоматизиран контрол чрез дронове и AI камери.

При пътуване в чужбина се информирайте предварително за местното законодателство.

ОДМВР – Варна призовава към отговорно поведение и спазване на правилата за движение.

