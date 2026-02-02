ОДМВР - Варна: Поради ниските температури е възможно образуване на „черен лед“

Кадър ОДМВР - Варна

От Областната дирекция на МВР във Варна изнесоха информация за пътната обстановка в района на селата Кичево и Генерал Кантарджиево и път III-208 (разклон за село Златина – п.в. Ветрино / АМ „Хемус“).

Движението се осъществява при зимни условия, като на места са възможни заледявания и заснежени участъци. Поради ниските температури е възможно образуване на „черен лед“, съобщават във фейсбук страницата си от полицията.

Проверени са участъците:

- картинг писта (с.о. „Добрева чешма“)

– село Кичево

– село Осеново

– село Генерал Кантарджиево

– село Оброчище

– път III-208 (от разклон за с. Златина към п.в. Ветрино / АМ „Хемус“)

Публикувано е и видео, което показва актуални кадри от посочените пътни участъци.

Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват безопасна дистанция и да шофират с повишено внимание, като избягват резки маневри и внезапно спиране, апелират от ОД на МВР - Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!