ОДМВР Варна: 13-годишното дете, обявено за издирване, е открито

Фейсбук, ОДМВР

13-годишното дете, обявено по-рано днес за изчезнало, е открито. Това съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР във Варна.

Момичето е отведено в районно управление, посочват от дирекцията. Адриана е открита жива и здрава, посочват от дирекцията.

От Полицията изказват благодарности на всички граждани, които се отзоваха и оказаха съдействие при издирването.

Припомняме, че по-рано днес от полицията в областния град съобщиха, че се издирва Адриана Недева, на 13 години, от Варна, която бе в неизвестност от сутрешните часове на 8 юни.

Редактор "Екип на Петел",

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