ОДМВР-Варна: Крайезерният път остава затворен

Крайезерният път все още е затворен в участъка от отбивката за бившия Домостроителен комбинат до отбивката за село Казашко. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна. Причината е възникналият пожар вечерта на 23 февруари.

Призоваваме водачите да използват алтернативни маршрути и да спазват указанията на пътните знаци и контролните органи, допълват още от полицията.

За възстановяване на движението в участъка шофьорите ще бъдат уведомени.

Припомняме, че около 21.08 ч. на 23 февруари е подаден сигнал за възникнал пожар в района на крайезерния път, преди Домостроителния комбинат в посока село Казашко. На място са реагирали веднага 5 автомобила на РДПБЗН, кола, замерваща замърсеността на въздуха, екип на Трето РУ, както и полицаи от Специализираните полицейски сили.

Установено е, че гори място, в което се съхраняват стари автомобилни гуми, посочиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Площта, която са засегнали пламъците, е около 4-5 декара.

