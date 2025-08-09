ОДМВР-Варна: Отиде си без време с чест и достойнство към системата

снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна

За починал служител на Областна дирекция Варна съобщават във фейсбук страницата си от дирекцията.

"Отиде си без време с чест и достойнство към системата", пишат от ОД на МВР в областния град.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!