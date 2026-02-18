ОДМВР-Варна: Пътищата са заснежени, на места заледени. Шофирайте внимателно!

Кадри: ОДМВР-Варна

Пътната настилка е заснежена, на места заледена, което създава предпоставки за затруднения в движението. Това съобщават от Областната дирекция на МВР във Варна във фейсбук страницата си.

От полицията са публикували видео, което показва актуалната пътна обстановка към 21 ч. в няколко участъка край Варна: с.о. „Телевизионна кула“ – посока с. Кичево, с.о. „Добрева чешма“ и селата Кичево, Куманово и Осеново.

Призоваваме водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват необходимата дистанция и да управляват технически изправни автомобили, подготвени за зимни условия.

Екипи на „Пътна полиция“ са на терен и следят обстановката. Шофирайте внимателно, апелират от полицията във Варна.

