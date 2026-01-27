ОДМВР-Варна: Пътната настилка в областта е мокра, има риск от поднасяне

кадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Към 06:00 ч. днес пътната обстановка на територията на област Варна е спокойна, като движението по основните пътни артерии се осъществява нормално. Пътната настилка е мокра, което създава предпоставки за по-дълъг спирачен път и риск от поднасяне, предупреждават от ОДМВР-Варна.

По данни на полицията по АМ „Хемус“ се наблюдава мъгла и намалена видимост.

От ОДМВР-Варна съветват водачите:

• Спазвайте въведените ограничения и се движете съобразно пътните условия

• Спазвайте по-голяма дистанция

• Избягвайте резки маневри

• При намалена видимост използвайте къси светлини, а при необходимост – светлини за мъгла

Шофирайте внимателно и избягвайте рискови изпреварвания!

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!