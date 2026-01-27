ОДМВР-Варна: Пътната настилка в областта е мокра, има риск от поднасяне
кадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна
Към 06:00 ч. днес пътната обстановка на територията на област Варна е спокойна, като движението по основните пътни артерии се осъществява нормално. Пътната настилка е мокра, което създава предпоставки за по-дълъг спирачен път и риск от поднасяне, предупреждават от ОДМВР-Варна.
По данни на полицията по АМ „Хемус“ се наблюдава мъгла и намалена видимост.
От ОДМВР-Варна съветват водачите:
• Спазвайте въведените ограничения и се движете съобразно пътните условия
• Спазвайте по-голяма дистанция
• Избягвайте резки маневри
• При намалена видимост използвайте къси светлини, а при необходимост – светлини за мъгла
Шофирайте внимателно и избягвайте рискови изпреварвания!
