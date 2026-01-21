ОДМВР-Варна: По-малко ПТП-та в областта през изминалата година

снимка: МВР/ОДМВР-Варна

Областната дирекция на МВР във Варна отчита по-малко тежки пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали през изминалата година.

Това стана ясно по време на брифинг в дирекцията, когато бе направена и презентация показваща пътния травматизъм за периода от 2015 до 2025 г.

Отчетени бяха 729 тежки катастрофи за отминалата година, като тази цифра е с 97 по-малко от 2024 г. За същия период, загиналите при тези инциденти са с 5 по-малко, а ранените са намалели със 128.

В риториката на тези цифри е очевиден по-ниският брой на пострадали при тези произшествия.

Анализът на пътната обстановка в областта, целите и задачите, свързани с нея, бяха представени от директора на ОДМВР- Варна старши комисар Красен Торимацов и началника на сектор „Пътна полиция“ Петко Камбуров.

С разяснение и допълнения се включиха в разговора и зам. кмета на община Варна – Илия Коев, както и представители на различни партньори на варненската полиция – „Асоциация за пострадалите при катастрофи“, „Градски транспорт“, „Запис без компромис“, охранителна фирма и други

