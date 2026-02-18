реклама

ОДМВР-Варна: Внимание, водачи на МПС и пешеходци! Четири ключови светофара в града не работят!

18.02.2026 / 10:11 0

снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Поради техническа неизправност към момента във Варна не работят светофарните уредби на следните кръстовища:

  •  бул. „Република“ и бул. „Сливница“
  •  бул. „Сливница“ и бул. „Януш Хуняди“
  •  бул. „Сливница“ и ул. „Отец Паисий“
  •  бул. „Трети март“ и бул. „Януш Хуняди“

От ОДМВР-Варна призовават всички участници в движението да преминават през посочените участъци с повишено внимание, да спазват пътните знаци и маркировката, както и указанията на регулиращите служители (при наличие на такива).

Екипи работят по отстраняване на проблема.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама