ОДМВР-Варна: Внимание, водачи на МПС и пешеходци! Четири ключови светофара в града не работят!
снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна
Поради техническа неизправност към момента във Варна не работят светофарните уредби на следните кръстовища:
- бул. „Република“ и бул. „Сливница“
- бул. „Сливница“ и бул. „Януш Хуняди“
- бул. „Сливница“ и ул. „Отец Паисий“
- бул. „Трети март“ и бул. „Януш Хуняди“
От ОДМВР-Варна призовават всички участници в движението да преминават през посочените участъци с повишено внимание, да спазват пътните знаци и маркировката, както и указанията на регулиращите служители (при наличие на такива).
Екипи работят по отстраняване на проблема.
