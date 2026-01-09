ОДМВР Варна към шофьори и пешеходци: Бъдете внимателни за локални заледявания и образуван "черен лед", най-вече по мостове и надлези

стопкадър: Фейсбук, ОДМВР Варна

Водачите и пешеходците да бъдат особено внимателни за локални заледявания и образуване на „черен лед“, най-вече по мостове, надлези, сенчести участъци, както и в ранните сутрешни и вечерни часове. За това предупреждават от ОДМВР Варна.

По данни на полицията към момента движението на територията на Варна се осъществява нормално. Пътищата са проходими, като не се наблюдават сериозни затруднения в трафика.

Екипи на Пътна полиция са на терен и следят ситуацията с цел осигуряване на безопасността на движението и своевременна реакция при необходимост.

От ОДМВР в областния град призовават водачите да управляват МПС с повишено внимание, да спазват необходимата дистанция и да са подготвени за зимни условия. Безопасността на движението е споделена отговорност.

