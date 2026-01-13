ОДМВР-Варна предупреждава за опасност от образуване на т.нар. "черен лед"
Всички пътища на територията на област Варна са проходими при зимни условия, съобщават от ОДМВР-Варна за актуална пътна обстановка в региона към 05:30 ч. днес, на 13 януари.
Поради минусовите температури обаче е възможно на места образуване на „черен лед“, предупреждават от полицията.
Нормално е движението по Аспаруховия мост в града, по пътя Варна–Добрич, както и в участъка от село Старо Оряхово в посока град Бяла.
При снеговалежи и заледявания водачите следва да управляват МПС с подходящи за сезона гуми и изправни светлини.
Екипи на „Пътна полиция“ са на терен.
Шофирайте внимателно и отговорно, съветват от ОДМВР в областния град.
