ОДМВР-Варна предупреждава за опасност от образуване на т.нар. "черен лед"

стопкадър: Фейсбук, ОДМВР-Варна

Всички пътища на територията на област Варна са проходими при зимни условия, съобщават от ОДМВР-Варна за актуална пътна обстановка в региона към 05:30 ч. днес, на 13 януари.

Поради минусовите температури обаче е възможно на места образуване на „черен лед“, предупреждават от полицията.

Нормално е движението по Аспаруховия мост в града, по пътя Варна–Добрич, както и в участъка от село Старо Оряхово в посока град Бяла.

При снеговалежи и заледявания водачите следва да управляват МПС с подходящи за сезона гуми и изправни светлини.

Екипи на „Пътна полиция“ са на терен.

Шофирайте внимателно и отговорно, съветват от ОДМВР в областния град.

