ОДМВР-Враца: Двамата шофьори от катастрофата с линейка и автомобил са без алкохол в кръвта
Снимка: Булфото
Двамата шофьори от катастрофата с линейка и автомобил на околовръстното край Враца са без алкохол в кръвта, казаха за БТА от Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи.
Шофьорът на линейката и медицинското лице са насочени към болницата във Враца, добавиха от полицията. Линейката е пътувала с пациент за столичната болница „Пирогов“. След инцидента пациентът е пренасочен с друга линейка към София.
Пред БТА шофьорът на автомобила Зарко Захариев каза, че нито е видял, нито чул линейката, когато е излизал на главния път. По думите му той и съпругата му пътували от Нова Загора към Видин и спрели в крайпътно заведение, намиращо се на околовръстното шосе на Враца.
„На излизане се огледах, нито видях, нито чух линейка и тръгнах да излизам. Секунда след това стана ударът“, каза Захариев.
Околовръстното шосе на Враца в момента е отворено за движение в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!