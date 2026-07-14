ОДМВР-Враца: Двамата шофьори от катастрофата с линейка и автомобил са без алкохол в кръвта

Снимка: Булфото

Двамата шофьори от катастрофата с линейка и автомобил на околовръстното край Враца са без алкохол в кръвта, казаха за БТА от Областната дирекция на Министерство на вътрешните работи.

Шофьорът на линейката и медицинското лице са насочени към болницата във Враца, добавиха от полицията. Линейката е пътувала с пациент за столичната болница „Пирогов“. След инцидента пациентът е пренасочен с друга линейка към София.

Пред БТА шофьорът на автомобила Зарко Захариев каза, че нито е видял, нито чул линейката, когато е излизал на главния път. По думите му той и съпругата му пътували от Нова Загора към Видин и спрели в крайпътно заведение, намиращо се на околовръстното шосе на Враца.

„На излизане се огледах, нито видях, нито чух линейка и тръгнах да излизам. Секунда след това стана ударът“, каза Захариев.

Околовръстното шосе на Враца в момента е отворено за движение в една лента. Трафикът се регулира от пътна полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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