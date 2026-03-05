ОДВМР-Варна представи новия си шеф

Снимки ОДМВР-Варна

Със заповед на министъра на вътрешните работи Емил Дечев за директор на ОДМВР -Варна е назначен старши комисар Цветан Пировски.

Пред ръководния състав на варненската полиция той бе представен от заместник- министър Калоян Милтенов. “С назначаване на новия директор вярваме, че ще можем да организираме прозрачни и справедливи избори – това ще бъде основния ни приоритет в дейността“, заяви заместник-ръководителят на министерството.

Старши комисар Цветан Пировски към момента бе в „Звено за подпомагане на министъра“, към ръководството на МВР, от 2024г.

Той е служител на системата на МВР от 2003 г., когато е назначен в Трето РУ – Варна, като разузнавач I степен. През 2007г. поема управлението на група „Престъпления против личността“ към сектор „Криминална полиция“. От 2010г., старши комисар Пировски е началник група „Грабежи и престъпления по пътищата“ във Варненската полиция. За периода 11.07.2016 – 28.07.2022г. изпълнява длъжността началник отдел „Криминална полиция“ в ОДМВР – Варна.

Считано от 2022 г. оглавява дирекцията на МВР в Добрич, със званието Старши комисар.

През годините многократно е награждаван с различни отличия – похвали и благодарности, както и с „Почетен знак“ на МВР.

