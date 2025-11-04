ОИК - Варна анализира до петък дали отпускът на Благомир Коцев отговаря на закона

Снимка: Булфото

До края на седмицата Общинската избирателна комисия във Варна ще анализира получената от Община Варна справка относно продължителността на отпуска на кмета на града Благомир Коцев.

Очаква се и справка от Общинския съвет по повод решение от 1999-а година, с което съветниците са дали възможност на заемащите постовете кмет и председател на ОбС да ползват допълнително по 20 дни отпуск.

Ще се анализира дали това решение не противоречи на изменения по-късно член 156 от Кодекса на труда и ако това е така, то трябва да бъде отменено. Този член разписва условията за получаване на допълнителен платен годишен отпуск.

ОИК получи искане от Дамян Христов да се оповестят данни, свързани с посочената информация и дали отсъствието на кмета Благомир Коцев може да послужи като основание за прекратяване на мандата му, припомня Радио Варна.

Освен това кметовете не могат да ползват неплатен отпуск, а имат възможност да отсъстват без правно основание един месец.

Стана ясно, че от ОИК не са обвързани с определен срок за отговор по този казус и ще анализират справката детайлно, за да не се допускат спекулации.

