ОИК-Варна отмени заседанието си за отпуските на кмета Коцев

кадър: Областна администрация Варна

Общинската избирателна комисия във Варна няма да заседава днес заради липса на кворум, предаде Радио Варна.

Комисията трябваше да обсъжда днес писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързана с отпуските на кмета Благомир Коцев. Това бе и единствената точка в дневния ред на заседанието, което трябваше да започне в 13 ч., потвърди по-рано пред медията председателят на ОИК-Варна Велин Жеков.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!