ОИК може да се произнесе по казуса с кмета на Варна до края на ноември

Снимка: Булфото

До края на месеца Общинската избирателна комисия (ОИК) би могла да се произнесе по казуса с кмета на Варна, каза председателят ѝ Велин Жеков след проведеното заседание на комисията тази вечер.

Той уточни, че са подадени два сигнала по този случай, но те не касаят само отпуските на Благомир Коцев. Обсъждаме фактите и обстоятелствата и правната рамка по този казус, посочи Жеков без да се ангажира с конкретни срокове кога комисията ще се произнесе. По думите му вариантите са много, а не само отстраняването на Коцев от поста му, предава БТА.

Последната заповед за изпълняващ функциите кмет на града бе до днес.

Жеков подчерта, че кой от утре ще бъде на поста не е нещо, по което да се произнася ОИК.

Кметът на Варна Благомир Коцев бе задържан в късните часове на 8 юли.

На 16 октомври Софийският апелативен съд остави в ареста Коцев, който е обвинен по разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Решението е окончателно. То е взето с особено мнение на един съдия от тричленния състав.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!