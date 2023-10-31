ОИК обяви състава на новия Общински съвет във Варна
ОИК обяви състава на новия Общински съвет във Варна. В списъка влизат 51 съветници от 12 формации.
Общинската избирателна квота е 1934 гласа.
ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България" ще разполагат с по равен брой съветници - 8; "Възраждане" - 7; "Алтернативата на гражданите" - 6; "Земеделски съюз Ал. Стамболийски" и МК "Български гласъ" - по 5; ДПС и "БСП за България" - по трима; "Левицата" и "Има такъв народ" - по двама; СДС и МК "Свобода" - по един.
Пълен списък:
Алекс Женев Илиев - МК Български гласъ
Антон Христов Апостолов - МК Български гласъ
Атанас Петров Драков - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ
Благомир Рубинов Коцев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Владислав Златков Бакалов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Генадий Христов Атанасов - МК Свобода
Георги Иванов Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ
Георги Иванов Кулински - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Давид Дакес Киркоров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Даниела Стефанова Иванова – Димова - ПП ГЕРБ
Дилян Руменов Григоров - ВЪЗРАЖДАНЕ
Димитър Иванов Чутурков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Димо Иванов Димов - ЛЕВИЦАТА!
Диян Йорданов Атанасов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Добромир Йорданов Джиков - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Жечка Добрева Георгиева - ПП ГЕРБ
Зорница Валентинова Василева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Ивайло Симеонов Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ
Иво Христов Балчев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Йордан Юлиянов Кателиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Коста Георгиев Стоянов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Красен Гошев Иванов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Мария Иванова Ангелова – Дойчева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Мария Тодорова Тодорова - ЛЕВИЦАТА!
Мартин Валентинов Димитров - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Мартин Димчев Димов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Мартин Живков Златев - МК Български гласъ
Михаил Луков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Николай Кръстев Костадинов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Николай Стефанов Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Павел Енев Раличков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
Сали Мехмедов Табаков - Движение за права и свободи – ДПС
Светлан Костов Златев - МК Български гласъ
Светослав Тодоров Йорданов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Симеон Юлианов Тодоров - МК Български гласъ
София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Станислав Юлиев Георгиев - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Стелиян Георгиев Севастиянов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
Стоян Георгиев Петков - ПП ГЕРБ
Тодор Иванов Балабанов - ПП ГЕРБ
Христо Атанасов Атанасов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски
Христо Атанасов Димитров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Христо Вълев Кьосев - ПП ГЕРБ
Хълми Сейфиев Белев - Движение за права и свободи – ДПС
Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
Юлиян Белчев Станев - ПП ГЕРБ
Юлиян Каменов Губатов - ВЪЗРАЖДАНЕ
Юсмен Шакир Юсмен - Движение за права и свободи – ДПС
Янко Петров Станев - СДС
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