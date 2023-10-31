ОИК обяви състава на новия Общински съвет във Варна. В списъка влизат 51 съветници от 12 формации.



Общинската избирателна квота е 1934 гласа.



ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България" ще разполагат с по равен брой съветници - 8; "Възраждане" - 7; "Алтернативата на гражданите" - 6; "Земеделски съюз Ал. Стамболийски" и МК "Български гласъ" - по 5; ДПС и "БСП за България" - по трима; "Левицата" и "Има такъв народ" - по двама; СДС и МК "Свобода" - по един.



Пълен списък:



Алекс Женев Илиев - МК Български гласъ



Антон Христов Апостолов - МК Български гласъ



Атанас Петров Драков - Земеделски съюз Ал. Стамболийски



Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ



Благомир Рубинов Коцев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Владислав Златков Бакалов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Генадий Христов Атанасов - МК Свобода



Георги Иванов Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ



Георги Иванов Кулински - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Давид Дакес Киркоров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Даниела Стефанова Иванова – Димова - ПП ГЕРБ



Дилян Руменов Григоров - ВЪЗРАЖДАНЕ



Димитър Иванов Чутурков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ



Димо Иванов Димов - ЛЕВИЦАТА!



Диян Йорданов Атанасов - ВЪЗРАЖДАНЕ



Добромир Йорданов Джиков - Земеделски съюз Ал. Стамболийски



Жечка Добрева Георгиева - ПП ГЕРБ



Зорница Валентинова Василева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ



Ивайло Симеонов Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД



Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ



Иво Христов Балчев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Йордан Юлиянов Кателиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Коста Георгиев Стоянов - ВЪЗРАЖДАНЕ



Красен Гошев Иванов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски



Мария Иванова Ангелова – Дойчева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Мария Тодорова Тодорова - ЛЕВИЦАТА!



Мартин Валентинов Димитров - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Мартин Димчев Димов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Мартин Живков Златев - МК Български гласъ



Михаил Луков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Николай Кръстев Костадинов - ВЪЗРАЖДАНЕ



Николай Стефанов Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Павел Енев Раличков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ



Сали Мехмедов Табаков - Движение за права и свободи – ДПС



Светлан Костов Златев - МК Български гласъ



Светослав Тодоров Йорданов - ВЪЗРАЖДАНЕ



Симеон Юлианов Тодоров - МК Български гласъ



София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Станислав Юлиев Георгиев - Земеделски съюз Ал. Стамболийски



Стелиян Георгиев Севастиянов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ



Стоян Георгиев Петков - ПП ГЕРБ



Тодор Иванов Балабанов - ПП ГЕРБ



Христо Атанасов Атанасов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски



Христо Атанасов Димитров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ



Христо Вълев Кьосев - ПП ГЕРБ



Хълми Сейфиев Белев - Движение за права и свободи – ДПС



Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД



Юлиян Белчев Станев - ПП ГЕРБ



Юлиян Каменов Губатов - ВЪЗРАЖДАНЕ



Юсмен Шакир Юсмен - Движение за права и свободи – ДПС



Янко Петров Станев - СДС

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