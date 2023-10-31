реклама

ОИК обяви състава на новия Общински съвет във Варна

31.10.2023 / 11:46 0

ОИК обяви състава на новия Общински съвет във Варна. В списъка влизат 51 съветници от 12 формации.

Общинската избирателна квота е 1934 гласа.

ГЕРБ и "Продължаваме промяната - Демократична България" ще разполагат с по равен брой съветници - 8; "Възраждане" - 7; "Алтернативата на гражданите" - 6; "Земеделски съюз Ал. Стамболийски" и МК "Български гласъ" - по 5; ДПС и "БСП за България" - по трима; "Левицата" и "Има такъв народ" - по двама; СДС и МК "Свобода" - по един.

Пълен списък:

Алекс Женев Илиев - МК Български гласъ

Антон Христов Апостолов - МК Български гласъ

Атанас Петров Драков - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Биляна Илиева Раева - ПП ГЕРБ

Благомир Рубинов Коцев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Владислав Златков Бакалов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Генадий Христов Атанасов - МК Свобода

Георги Иванов Георгиев - ВЪЗРАЖДАНЕ

Георги Иванов Кулински - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Давид Дакес Киркоров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Даниела Стефанова Иванова – Димова - ПП ГЕРБ

Дилян Руменов Григоров - ВЪЗРАЖДАНЕ

Димитър Иванов Чутурков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Димо Иванов Димов - ЛЕВИЦАТА!

Диян Йорданов Атанасов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Добромир Йорданов Джиков - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Жечка Добрева Георгиева - ПП ГЕРБ

Зорница Валентинова Василева - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Ивайло Симеонов Костадинов - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Иван Николаев Портних - ПП ГЕРБ

Иво Христов Балчев - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Йордан Юлиянов Кателиев - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Коста Георгиев Стоянов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Красен Гошев Иванов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Мария Иванова Ангелова – Дойчева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мария Тодорова Тодорова - ЛЕВИЦАТА!

Мартин Валентинов Димитров - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Мартин Димчев Димов - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Мартин Живков Златев - МК Български гласъ

Михаил Луков - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Николай Кръстев Костадинов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Николай Стефанов Стефанов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Павел Енев Раличков - БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Сали Мехмедов Табаков - Движение за права и свободи – ДПС

Светлан Костов Златев - МК Български гласъ

Светослав Тодоров Йорданов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Симеон Юлианов Тодоров - МК Български гласъ

София Любомирова Колева - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Станислав Юлиев Георгиев - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Стелиян Георгиев Севастиянов - КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Стоян Георгиев Петков - ПП ГЕРБ

Тодор Иванов Балабанов - ПП ГЕРБ

Христо Атанасов Атанасов - Земеделски съюз Ал. Стамболийски

Христо Атанасов Димитров - КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Христо Вълев Кьосев - ПП ГЕРБ

Хълми Сейфиев Белев - Движение за права и свободи – ДПС

Цветелина Димитрова Атанасова - ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Юлиян Белчев Станев - ПП ГЕРБ

Юлиян Каменов Губатов - ВЪЗРАЖДАНЕ

Юсмен Шакир Юсмен - Движение за права и свободи – ДПС

Янко Петров Станев - СДС

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2023 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама