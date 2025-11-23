ОИК реши: Коцев остава кмет на Варна
23.11.2025 / 11:00 0
снимка: Булфото
На заседанието на ОИК-Варна, което бе свикано извърнено, не бяха отнети првата на Благомир Коцев да изпълнява поста си - кмет на Варна.
Комисията ще изиска документи от общината колко отпуск е използвал Коцев, допълва Фокус.
В същото време варненци излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев.
