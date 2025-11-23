реклама

ОИК реши: Коцев остава кмет на Варна

23.11.2025 / 11:00 0

снимка: Булфото

На заседанието на ОИК-Варна, което бе свикано извърнено, не бяха отнети првата на Благомир Коцев да изпълнява поста си - кмет на Варна. 

Комисията ще изиска документи от общината колко отпуск е използвал Коцев, допълва Фокус. 

В същото време варненци излязоха на протест в защита на задържания кмет Благомир Коцев.

 

