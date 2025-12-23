OMV Petrom подготвя сондажи в Черно море в българския блок "Хан Аспарух"

Пиксабей

OMV Petrom и партньорът ѝ NewMed Energy се подготвят да започнат офшорна проучвателна сондажна кампания в българския блок „Хан Аспарух“, с което се открива нов етап от дейността в западната част на Черно море.

Сондажният кораб Globetrotter I, опериран от Noble Corporation, вече е пристигнал в България преди началото на сондажите на кладенеца Vinekh-1, разположен на около 125 мили източно от Варна, при дълбочина на водата приблизително 2000 метра. Финалните подготовки са в ход, а началото на сондажите се очаква до края на годината, предаде БГНЕС.

„Радваме се да започнем проучвателни сондажи в България – важен етап, който засилва присъствието ни в Черно море. Едновременното опериране на две платформи, една край бреговете на България и друга край Румъния, е забележително постижение за нашия екип. Проектът допълва съществуващите ни операции и подчертава ангажимента ни да допринасяме за енергийната сигурност в региона“, заяви главният изпълнителен директор на OMV Petrom Кристина Верхере.

Сондажната програма включва два офшорни кладенеца и се очаква да продължи около пет месеца. Прогнозният бюджет на кампанията възлиза на приблизително 170 млн. евро.

„Вярваме в потенциала на Черно море за региона и заедно с партньорите ни от NewMed Energy сме поели ангажимент да инвестираме в неговото проучване. Това е важен момент, който отразява нашата експертиза като оператор в дълбоководни офшорни дейности в Черноморския регион. Сондажната кампания включва два кладенеца и се очаква да струва около 170 млн. евро. Усъвършенстваните технологии и най-високите стандарти за безопасност са ключови за нашите операции“, каза Кристиан Хубати, член на изпълнителния борд на OMV Petrom, отговарящ за проучванията и добива.

Halliburton ще осигури интегрирани сондажни услуги, а SLB ще отговаря за изпитването на кладенците.

От NewMed Energy определят кампанията като стратегическа стъпка за разширяване на присъствието на компанията в региона. „Началото на тази сондажна кампания бележи важен етап за нашето партньорство и за развитието на енергийните ресурси в региона. Блокът „Хан Аспарух“ има значителен потенциал и открива нови възможности за България. Същевременно това е важна стъпка за разширяване на дейността ни в Югоизточна Европа“, заяви главният изпълнителен директор на NewMed Energy Йоси Абу.

Блокът „Хан Аспарух“ обхваща площ от около 13 712 кв. км в западната част на Черно море, южно от румънския блок „Нептун“. Предишните проучвания включват сеизмични изследвания и три проучвателни кладенеца, като мащабна 3D сеизмична кампания беше завършена през 2020 г.

