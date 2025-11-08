ОМВ съкращава 2 хиляди служители

Кадър ОМВ

Около 1000 служители на "ОЕмВи Петром" (OMV Petrom) – най-големият производител на петрол и газ в Румъния, ще бъдат съкратени в предстоящия период с цел икономии, съобщава телевизия Диджи 24.

Решението за преструктуриране е било взето през септември от главния акционер - австрийската компания OMV, а изпълнителният директор на "ОЕмВи Петром" Кристина Веркере потвърди пред специализирания новинарски сайт Профит.ро числата, касаещи преструктурирането. По думите ѝ процесът по съкращаване на работни места е започнал, цитира я БТА.

Целта е да бъдат направени икономии от близо 150 милиона евро до 2027 г. спрямо 2024 г. Това включва персонал, услуги и автоматизация, посочва Диджи 24.

Според публикации в австрийски медии преструктурирането в OMV е ограничено на фона на други съкращения в сектора, като например в „КонокоФилипс“ (ConocoPhillips), където до края на следващата година се планира съкращаване на една четвърт от броя на служителите, в „Бритиш петролиъм“(British Petroleum, BP), където миналия месец бе обявено съкращаване на 15 процента от персонала, или в „Шеврон“(Chevron), където през февруари бе обявен план за намаляване на броя на работещите с една пета.

OMV ще напуснат 2000 души от общо 23 000 служители или 8,7 процента. От тях около 1000 от съкратените места са в румънското подразделение на компанията, посочва Диджи 24, цитирана от БТА.

