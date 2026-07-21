ООН: Броят на убитите и ранени мирни жители в руско-украинския конфликт нараства

Снимка Булфото, архив

Броят на убитите и ранени мирни жители в конфликта между Русия и Украйна е нараснал с 37% през първото полугодие на тази година, предупреди Службата на върховния комисар по правата на човека, цитирана от Франс прес.

"Регистрирали сме 1396 убити и 7978 ранени мирни жители, което представлява увеличение с 37% спрямо същия период за предходната година и близо два пъти повече от същите данни, отчетени през 2024 г.", заяви по време на пресконференция Даниел Бел, представителка на Мисията на ООН за наблюдение на правата на човека в Украйна, пише БТА.

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