ООН: Глобалните температури се очаква да достигнат рекордни нива до 2030 г.

кадър: НИГГГ-БАН

Средните глобални температури се очаква да достигнат почти рекордни нива през следващите пет години. Това се посочва в публикуван днес доклад на метеорологичната агенция на ООН и Метеорологичната служба на Обединеното кралство.

Годишният доклад, който предоставя регионални прогнози за температурите и валежите, предвижда, че средната годишна глобална температура близо до земната повърхност ще бъде между 1,3°C и 1,9°C над нивата от прединдустриалния период (1850-1900 г.), предаде БНР.

Глобалните средни температури вероятно ще се задържат близо до рекордни нива през тази година и следващите четири след нея, предупреждават авторите на доклада.

Прогнозират, че ще има година между 2026 и 2030 г., в която средните глобални температури ще надвишат тези от най-горещата година в историята досега - 2024 г., когато за първи път беше преминат прагът от 1,5°C над нивата от прединдустриалната ера.

"Има много ясни доказателства, че климатът се затопля и че средната глобална температура продължава да се покачва", заявява пред Ройтерс Мелиса Сийбрук, изследовател от Метеорологичната служба на Обединеното кралство.

Смята се, че температурите в Арктика ще се повишават по-бързо в сравнение с други региони.

В Парижкото споразумение от 2015 г. правителствата обещаха да се опитат да предотвратят повишаването на средната глобална температура с повече от 1,5°C над прединдустриалните нива - праг, над който се смята, че интензивността на тежките климатични явления ще нарасне, припомня Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!