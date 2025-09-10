ООН: Има реален риск войната в Украйна да се разпространи

Пиксабей

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди в сряда за "реален риск“ войната в Украйна да се разпространи отвъд границите на страната, след като руски дронове влетяха в полското въздушно пространство, предава АФП, цитирана от БНР.

"Инцидентът... отново подчертава регионалното въздействие и реалния риск от разширяване на този опустошителен конфликт“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!