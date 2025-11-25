ООН: На всеки 10 минути жена е убивана от свой близък

Снимка: Пиксабей

На всеки 10 минути през миналата година някъде по света жена е била убивана от човек, близък до нея, съобщи Организацията на обединените нации (ООН), цитирана от Le Monde.

Около 50 000 жени и момичета са били убити от интимни партньори или членове на семейството през 2024 г., посочват Службата на ООН по наркотиците и престъпността и UN Women в доклад, публикуван по повод Международния ден за премахване на насилието над жените.

Според доклада 60% от жените, убити по света, са били убити от партньори или роднини като бащи, чичовци, майки и братя, отбелязва БГНЕС. За сравнение, само 11% от убитите мъже са убити от близък човек. Цифрата 50 000 е базирана на данни от 117 държави и се разпределя на около 137 жени на ден или приблизително една жена на всеки 10 минути. Общият брой е леко по-нисък от този за 2023 г., но това не означава реален спад, според доклада, тъй като разликата се дължи предимно на наличността на данни в различните страни.

Докладът подчертава, че фемицидите продължават да отнемат десетки хиляди животи на жени и момичета всяка година, без признаци на подобрение, и че „домът продължава да бъде най-опасното място за жени и момичета по отношение на риска от убийство“. Няма регион в света, който да е освободен от случаи на фемицид, но Африка отново е регистрирала най-много жертви през миналата година – около 22 000.

„Фемицидите не се случват изолирано. Те често са част от поредица насилия, която може да започне с контролиращо поведение, заплахи и тормоз – включително онлайн“, заяви Сара Хендрикс, директор на Политическия отдел на UN Women.

Докладът посочва, че технологичното развитие е засилило някои форми на насилие срещу жените и момичетата и е създало нови, като споделяне на изображения без съгласие, разкриване на лични данни (doxxing) и deepfake видеа.

„Необходимо е да се прилагат закони, които признават как насилието се проявява през целия живот на жените и момичетата – както онлайн, така и офлайн – и да се държат извършителите отговорни още преди насилието да стане смъртоносно“, каза Хендрикс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!