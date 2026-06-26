ООН: Повече от 50 000 души са в неизвестност след земетресенията във Венецуела

снимка: ООН

Повече от 50 хиляди души се водят в неизвестност след двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела, съобщи днес Организацията на обединените нации, цитирана от Франс прес.

"Става дума за изключително сложна операция по спасяване. Повече от 50 хиляди души се водят изчезнали, а повече от 500 са загинали; разчистването на руините е колосална задача", казва Том Флечър, представител на ООН по въпросите на хуманитарната помощ, пред АФП в Женева, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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