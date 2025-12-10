ООН: Турция е на първо място в Европа и четвърто в света по разрастване на горите

Снимка: Пиксабей

Турция е на първо място в Европа и на четвърто място в света по разрастване на горския фонд, съобщи Анадолската агенция, позовавайки се на доклад на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО).

Според доклада горите заемат 32 процента от сушата на земното кълбо. Най-много гори има в Южна Америка, където се намира Амазония, а в Европа горите заемат 25 на сто от континента. Отчетено е намаляване на бързината, с която горите по света намаляват. Ако в периода 1990-2000 година са изчезвали около 10,7 милиона хектара гори, то през последните десет години загубите възлизат на 4,12 милиона хектара. Естествено обновяващите се гори са 92 на сто.

През последните десет години Китай заема първо място по разширяване на горската си площ, като всяка година тя се разраства 1,6 млн. хектара. На второ място е Русия с 942 хил. хектара, на трето – Индия с 191 хил. хектара. Турция се нарежда на четвърто място по света и на първо в Европа по този показател. Страната разширява своята горска площ с 118 хил. хектара или с 0,5 на сто. Последната кампания по залесяване на Турция беше проведена през ноември и предвиждаше засаждането на 550 милиона дръвчета.

В топ десет по този показател попадат още Австралия, Франция, Индонезия, ЮАР, Канада и Виетнам, предава БТА.

В периода 2015-2025 г. най-голяма е загубата на гори в Бразилия, която е следвана от Ангола, Танзания, Мианмар, Конго и Мозамбик, Камбоджа, Перу, Боливия и Парагвай.

Според доклада пожарите са основната причина за загубата на горите, а другата съществена причина са вредителите, заболяванията по растенията и щетите, причинени от метеорологични явления.

