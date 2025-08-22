ООН официално обяви глад в Газа - първият в Близкия изток

Пиксабей

Организацията на обединените нации официално обяви глад в Газа, първият в Близкия изток, като нейни експерти заявиха, че 500 000 души са изправени пред „катастрофална“ липса на храна.

След месеци на предупреждения за влошаващата се хуманитарна ситуация, базираната в Рим комисия IPC заяви, че гладът вече е потвърден в провинция Газа, която обхваща около 20% от Ивицата Газа.

Гладът в Газа трябва да „тежи на съвестта на всички нас“ и щеше да е напълно предотвратим, ако Организацията на обединените нации не беше систематично възпрепятствана да достави храна, заяви ръководителят на хуманитарната мисия на ООН, цитиран от АФП, предаде БГНЕС.

„Това е глад, който бихме могли да предотвратим, ако ни беше позволено. Но храната се трупа на границите заради систематичното възпрепятстване от страна на Израел“, заяви Том Флетчър пред репортери в Женева, наричайки го „глад, който ще и трябва да тежи на съвестта на всички нас“.

„Създаването на изкуствен глад за военни цели е военно престъпление“, обвини ООН.

IPC отбеляза, че местната продоволствена система също е колабирала, като се оценява, че 98 % от обработваемите земи в Ивицата Газа са повредени, недостъпни или и двете, добитъкът е унищожен, а риболовът е забранен.

В допълнение към това, здравната система е сериозно влошена, а достъпът до безопасна питейна вода и адекватна хигиена е драстично ограничен.

Инициативата за интегрирана класификация на фазите на продоволствената сигурност (IPC) е коалиция от наблюдатели, натоварени от ООН да предупреждават за предстоящи кризи.

Нейното определение за глад включва три елемента.

Първо, най-малко 20 % от домакинствата – едно на всеки пет – трябва да страдат от екстремен недостиг на храна.

Второ, най-малко 30 % – едно на всеки три – от децата под петгодишна възраст трябва да страдат от остро недохранване.

И трето, най-малко двама на всеки 10 000 души трябва да умират всеки ден от глад или от недохранване и болести.

Израелското външно министерство категорично отхвърли заключенията на доклада, като заяви, че в Газа няма глад и че заключенията се основават на „лъжи на Хамас“.

„В Газа няма глад“, посочи министерството и разкритикува документа, като обвини, че той се основава на „лъжи на Хамас, измити чрез организации с интереси“.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш подчерта, че гладът в Газа не може да продължава „безнаказано“.

