ООН отдаде почит на капитан Марин Маринов и още 135 свои служители, убити от Израелски удари в Газа

Кадър ООН

ООН отдаде почит на 136 свои служители, загубили живота си при изпълнение на служебните си задължения през 2025 г. Над половината от тях бяха убити при израелски атаки в Ивицата Газа. Сред тях е и българинът капитан Марин Маринов.

Израелските власти признаха за убийството на Марин Маринов. В канала си в Телеграм израелската армия пое вина, след като ООН обвини Израел за убийството на българския си служител. За разлика от ООН, българските власти пазиха мълчание в продължение на месец, а външният министър от ГЕРБ по това време Георг Георгиев дори заяви, че имиджът на България би пострадал, ако обвиним Израел без доказателства, предаде Обективно.

Адвокат Минчо Спасов, а не българските власти, сезираха Софийската градска прокуратура, която образува досъдебно производство във връзка с убийството на Марин Маринов, хуманитарен работник на ООН в Ивицата Газа.

Производството е образувано за убийство на лице, ползващо се с международна защита – чл. 116 от Наказателния кодекс.

„Жените и мъжете, които почитаме днес, включват 97 цивилни служители и 39 униформени миротворци – военни и полицаи. Те са от 32 държави: с различен произход, но обединени по цел“, каза генералният секретар на ООН Антонио Гутериш на годишната възпоменателна служба, проведена в централата на ООН в Ню Йорк.

Сред загиналите заедно с кап. Маринов са 80 служители, работили в Газа за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за палестинските бежанци.

„Колегите от ООН, кoито са убити в Газа, са повече отколкото във всеки друг конфликт или бедствие в историята на Организацията на обединените нации“, каза Гутериш. „Тези трагедии тежат много върху всички нас и трябва да бъдат запомнени от целия свят“, подчерта генералният секретар на международната организация.

„Служителите на ООН никога не трябва да бъдат обект на нападения. Атаките срещу миротворци и хуманитарни работници са нарушение на международното право, включително международното хуманитарно право“, каза той. – „Потвърждаваме непоколебимия си ангажимент за сигурността и безопасността на персонала на ООН навсякъде и никога няма да спрем да изискваме отговорност.“

„Служителите на ООН, загинали при изпълнение на служебния си дълг, са избрали да служат на едни от най-трудните и опасни места на Земята, защото са разбирали, че светът не се подобрява, освен ако някой не се стреми да го подобри“, заяви ръководителят на ООН.

„Живеем във време, когато могъщи сили искат да ни накарат да повярваме, че Организацията на обединените нации е несбъдната мечта. Хората, които почитаме днес, доказват обратното“, каза той.

Редактор "Екип на Петел",

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