ООН подкрепи Килиан Мбапе

Стопкадър БНТ

Върховният комисариат на ООН за правата на човека изрази подкрепата си за футболиста на Реал Мадрид и френския национален отбор Килиан Мбапе след расистките коментари, направени от парагвайската сенаторка Селесте Амарийя, пише Dsport.

Тамин Ал-Хитан, Върховният комисар, издаде изявление, в което категорично осъжда отношението на сенаторката. „Расистките и дехуманизиращи коментари, отправени срещу френския футболист Килиан Мбапе от парагвайската сенаторка Селесте Амарийя, са отвратителни“, се казва в изявлението, което добавя, че „расистките инциденти, докладвани по време на Световното първенство, отразяват по-широк феномен, който засяга футбола и спорта като цяло“.

Полемиката започна след загубата на Парагвай от Франция на осминафиналите на Световното първенство (0:1) с дузпа от нападателя, когато сенаторката публикува обидни коментари за играча. Амарийя описа Мбапе като „колонизиран камерунец, който се представя за французин, обиден, новобогаташ, арогантен и грозен, идиот, който дори не се е научил да пише“. Тя добави още, че „вместо майчино мляко е сукал кокосови орехи, а най-културното, което е чувал през живота си, са шимпанзета“.

Отговорът на нападателя на Реал Мадрид не закъсня, като той определи изявленията като „откровен расизъм“, а авторката като „некомпетентна, недостойна“. Впоследствие парагвайската политичка призна, че публикациите ѝ са били „продукт на изблик“, съжалявайки, че е използвала „същите обиди“, които самата тя получава. „Презират ме, защото съм тъмнокожа и латиноамериканка. Разкаях се и изтрих публикацията. Разбирам, че ги е заболяло, защото е унизително“, заяви тя.

Въпреки това, Селесте Амарийя премина в контраатака, изисквайки извинение от Мбапе. „Сега изисквам да оттеглите изявлението си и да ми се извините. Аз също няма да толерирам вашето насилие. Вие не ме познавате, нямате представа коя съм и нямате право да ме наричате презряна жена, недостойна за поста, който заемам. Чисто и просто насилие, основано на пола! Оттеглете изявлението си, почетете френското си гражданство и се извинете, или мога да предприема съдебни действия за насилие, основано на пола“, заплаши сенаторката.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!