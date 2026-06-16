ООН предупреди за сериозен недостиг на жилища по света за бежанци, нуждаещи се от нови домове

Снимка: Пиксабей

Очаква се почти 2,4 милиона бежанци по света да имат спешна нужда от презаселване до 2027 г., според нов доклад, публикуван днес от Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), предаде ДПА, цитирана от БТА.

Оценката се отнася за 2027 г. и обхваща бежанците, които не могат безопасно да се върнат в страните си и за които не е безопасно или не е възможно да получат адекватна подкрепа в приемните страни.

Броят на налични места за презаселване обаче е със стотици хиляди по-малък от прогнозираната необходимост, каза ВКБООН.

Много страни рязко са ограничили или са замразили програмите за презаселване на бежанци, според ръководителката на отдела за устойчиви решения на ВКБООН Джаки Кийгън.

Правителствата все по-често казват, че трябва да се даде приоритет на подкрепата за хората, които вече живеят в собствените си страни. В резултат от това само около 37 000 бежанци са били презаселени през 2025 г. в сравнение със 116 000 през предходната година.

Канада е приела най-много бежанци – почти 12 000, следвана от Австралия, САЩ, Франция и Нова Зеландия, се посочва в доклада.

Кийгън каза, че сред лицата, определени за презаселване, има хора със сериозни заболявания, които не могат да бъдат лекувани в приемните им страни, както и жени, принудени да предоставят сексуални услуги, които в последствие са били отхвърлени от своите семейства и общности.

Според най-новите оценки на ВКБООН нуждата от презаселване по света ще намалее през 2028 г. с около 6% в сравнение с 2027 година.

Спадът отчасти отразява променящите се условия в Сирия, където повече хора са се върнали след падането от власт на правителството на Башар Асад през декември 2024 година.

По-ниската оценка обаче отразява и принудителното завръщане на стотици хиляди афганистанци от страни като Иран и Пакистан, което води до намаляване на броя на бежанците, регистрирани като нуждаещи се от презаселване, а не е признак за подобряване на хуманитарните условия.

Редактор "Екип на Петел",

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