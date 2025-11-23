ООН с много важно решение

снимка: Patrick Gruban, Уикипедия

Климатичната конференция на ООН (COP 30) прие „План за действие по равенството между половете“, който да увеличи участието на жените в преговорите и да гарантира, че климатичните политики отчитат как промените в климата влияят на живота на жените.

Новият план задължава държавите да повишат представителството на жените в климатичните преговори.

Според ООН това е свързано с ролите на жените в общности с ограничени ресурси, където те често отговарят за събиране на вода, храна и дърва, което ги излага повече на последиците от суши, наводнения и други екстремни климатични явления.

Представители на Аржентина, Парагвай, Русия и Ватикана разкритикуваха документа по време на заседанието. Те възразиха срещу употребата на понятието gender equality (полово равенство – бел.ред.) и настояха терминологията да се ограничи до „мъже и жени“ в биологичния смисъл на думите.

Бриджит Бърнс, изпълнителен директор на Women's Environment & Development Organization (WEDO), заяви, че планът включва „значителни победи – мандат за защита на жените, защитнички на околната среда, и възможности за свързване на темите за климата с грижата, здравето и насилието над жени“.

Според ООН жените и момичетата са непропорционално засегнати от изменението на климата, допълва Бтв.

По данни на WEDO жените представляват 35% от делегатите на COP30.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!