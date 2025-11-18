ООН със зелена светлина за плана на Тръмп за ивицата Газа

Снимка Пиксабей

Съветът за сигурност на ООН прие внесената от САЩ проекторезолюция за плана на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа, предадоха световните агенции.

ООН одобри плана, разрешаващ разполагането на международни стабилизационни сили в ивицата Газа и който е потенциален бъдещ път към създаването на палестинска държава, съобщи Асошиейтед прес.

ТАСС уточни, че за документа са гласували 13 от 15-те членове на Съвета за сигурност на ООН без Русия и Китай.

