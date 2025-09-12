ОУ „Васил Друмев“ във Варна посреща новата учебна година със STEM кабинет и 87 първокласници

кадър: Гугъл мапс

С обновени пространства и усилена подготовка, ОУ „Васил Друмев“ във Варна е готово за първия учебен ден. Пред БГНЕС директорът Красимир Димитров заяви, че цялото училище е в очакване на 15 септември, когато първият звънец ще събере ученици, учители и родители.

„Готови сме за учебната година. Остават последните финални щрихи по изчистването, по подреждането, но целият екип е тук и това правим всъщност в днешния ден, освен че имаме педагогически съвет. Общо взето смятам, че няма да имаме проблем със стартирането на учебната година“, каза Димитров.

Сред основните новости тази година е изграждането на STEM кабинет по националния план за възстановяване и устойчивост. Освен него са обособени и STEM пространства в коридорите и фоайетата, а още четири класни стаи са изцяло обновени и украсени с тематични картини.

„Още четири класни стаи бяха обновени с интересни картини по стените, така както подобава вече на тези STEM пространства. В коридорите са обособени такива, във фоайето на втория етаж – пълно подновяване, така че да може до края на учебната година, когато приключваме с проекта по STEM, да бъдат наистина готови тези пространства“, уточни директорът.

STEM означава „наука, технологии, инженерство и математика“. Това е нов подход в обучението, който съчетава тези предмети чрез практика и експерименти. В специално оборудваните кабинети децата работят в екип, решават задачи и прилагат знанията си по интересен и достъпен начин.

Тази година училището ще приеме 87 първокласници. Две от паралелките са във филиал, където децата са по-малко от нормативното изискване, но това е практика, наложена през последните години.

„Това е капацитетът на училището, тъй като две от паралелките са в така наречения филиал. Там броят на децата е доста по-малък от нормативното определение. Но това е традиционно вече от последните поне 7-8 години, така че нямаме някакви притеснения от спадове или от прекалено голям брой деца“, обясни Димитров.

За Красимир Димитров това е 32 поредна учебна година в системата, от 27 години той е директор. Опитът обаче не намалява тръпката.

„Ами аз ако не се вълнувам, нямаше вече 32 години да бъда в системата, от които започвам така на достолепна възраст и като директор - 27 години. Преминахме първия четвърт век, така че няма как да не се вълнуваме. Това са сериозни акценти в училищния живот, в училищния календар, които винаги предизвикват всички нас, не само мен. Всички, които работим в училище - от първия до последния човек на екипа. Ние се притесняваме, ние се вълнуваме, ние сме радостни, въпреки голямата умора, която се натрупва тук последните две седмици във връзка с подготовката. И очакваме с нетърпение не само 15 септември, а и 16, когато ще влезем в реална учебна обстановка", заяви дългогишният училищен директор.

Не по-малко развълнувана е и една от учителките на новоприетите първокласници - Доника Анастасова. За нея това е четвърти випуск, но емоциите са все така силни.

„Както винаги, всяка година - с огромно желание, с огромно сърце. Това ми е четвърти випуск, но винаги се вълнуваш и се опитваш да направиш максималното, за да се чувстват децата щастливи и спокойни. Винаги адреналинът е на макс и винаги даваш всичко от себе си“, казва тя пред БГНЕС.

Нейната философия е проста, но дълбока: „Искам да ги науча да бъдат хора, да бъдат човеци, да имат сърца, да създават приятелства, да бъдат учтиви, мили, да си помагат и да бъдат трудолюбиви“.

Анастасова вярва, че мотивацията на учителя се предава на децата: „Когато аз съм мотивирана за работа, зарядът е огромен и го предаваме на тях. Щом аз имам хъс и желание, имат и те".

Така ОУ „Васил Друмев“ във Варна ще посрещне новата учебна година - с модернизирани класни стаи, STEM кабинет, 87 първокласници и един отдаден екип, който съчетава професионализъм и искрено вълнение за първия звънец.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!