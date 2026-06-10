ОУ "Константин Арабаджиев" спечели турнира в памет на Бисер Бъчваров

Снимка Община Варна

На игрищата за мини футбол на ОСРК „Младост“ във Варна се проведе второто издание на Мемориалния футболен турнир „Бисер Бъчваров“ за ученици IV-V клас.

Организатор на надпреварата бе Зоналния съвет на БФС Варна със съдействието на Дирекция „Спорт“ към Община Варна. В проявата се включиха 7 отбора, които бяха разпределени в две групи.

В крайна сметка след оспорвани и интригуващи двубои бе оформена и финалната четворка. В спора за първото място представителите на ОУ „Константин Арабаджиев“ победиха с минималното 1:0 тима СУ „Гео Милев“ и вдигнаха купата, а в малкия финал възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“ надиграха състава на СУ „Димчо Дебелянов“.

Адмирации за участието си заслужават и отборите на ОУ „Антон Страшимиров“ ЦПЛР – ОДК и ОУ „Панайот Волов“. Призьорите бяха наградени с медали, грамоти и предметни награди – осигурени от общинската спортна дирекция и ОДК Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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