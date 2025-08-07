ОбС Варна към бизнеса: Спасете Спартак

Снимка Фейсбук

Общински съвет – Варна отправя призив към представители на варненския бизнес, инвеститори, спонсори и дарители да окажат съдействие за стабилизиране и бъдещо развитие на футболния „Спартак“.

Повод за това е постъпило днес писмо от клуба в деловодството на ОбС, в което се алармира за тежкото финансово състояние на „Спартак“.

В документа се настоява за спешна намеса от страна на институциите и обществото, за да се предотврати загуба на лиценз и прекратяване на спортна дейност.

Очаква се Община Варна да подпомогне финансово „соколите“.

