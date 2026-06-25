ОбС Варна намали с 50% средства за проектиране на детски площадки заради съмнения за силно завишени цени

Булфото

За силно завишени цени за изграждане и ремонт на детски и спортни площадки във Варна алармираха общински съветници по време на днешното заседание на местния парламент. Поводът е предложение на кмета за изменение и допълнение на списък с обекти, които ще бъдат финансирани по договор за кредит по линия на „Фонд Флаг“.

В предложението бяха включени седем обекта на територията на Варна, чиято обща стойност е близо 885 хил. евро с ДДС. Сред тях са основен ремонт на футболно игрище в кв. „Чайка“, изграждане на фитнес на открито и ремонт на футболно игрище в район „Приморски“, ремонти и изграждане на детски площадки в ж.к. „Чайка“, „Владислав Варненчик“ и „Трошево“, както и благоустрояване на междублоково пространство на ул. „Царевец“, посочват от пресслужбата на Общински съвет - Варна.

Съветници обаче изразиха съмнения относно заложените стойности, като подчертаха, че за обектите все още няма изготвени проекти и се работи по общи показатели и параметри. Според тях цените за проектиране, авторски надзор и строителен надзор са значително по-високи от пазарните стойности за подобни дейности във Варна.

„Става въпрос за стандартни детски и спортни площадки, които включват настилки, огради и съоръжения, а не за проекти за втори Аспарухов мост, за нова индустриална зона, за петте подземни паркинга или петте нови парка, които Варна щеше да има по обещание на кмета Коцев. В документа, който днес ние ще гласуваме, са предложени цени за всички дейности. Като виждам как са завишени стойностите за проектиране и авторски надзор, нямам доверие как са изчислени цените за строително-монтажни работи и съоръжения, още повече че няма проекти и задание“, коментира общинският съветник арх. Стоян Петков.

По негово предложение общинските съветници решиха на този етап да бъдат одобрени единствено средствата за проектиране, авторски надзор, изготвяне на доклад от надзор и строителен надзор, като сумите за тях бъдат намалени с 50% спрямо първоначално предложените. Дейностите, свързани с изготвянето на технически паспорт и изпълнението на строително-монтажните работи, ще бъдат разгледани на следващ етап.

Съветниците приеха също предложение към списъка от обекти да бъде включена и площадка на ул. „Инж. Каракулаков“ в кв. „Аспарухово“ при същите условия.

Редактор "Екип на Петел",

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