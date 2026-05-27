ОбС-Варна настоява за изслушване на кмета за строителството на Баба Алино
Общинският съвет във Варна настоява кметът Благомир Коцев да бъде изслушан на утрешното заседание на местния парламент във връзка с незаконно строителство в местността Баба Алино. Искането е отправено чрез официално писмо, изпратено от председателя на Общинския съвет Христо Димитров до кмета, съобщават от пресслужбата на местния парламент.
Въпросът нееднократно е поставян по време на заседания на Общинския съвет. Въпреки многото сигнали и изразените притеснения към настоящия момент е видно, че не са били предприети достатъчно адекватни и ефективни мерки за преустановяване на незаконните строителни дейности, се посочва в писмото.
„С оглед значимостта на случая настояваме да предоставите подробна информация относно действията от страна на администрацията, извършените проверки, издадените актове и предстоящите мерки за спиране и санкциониране на мащабното застрояване, включително, но не само, издавани от Община Варна и/или район „Приморски“ удостоверения за търпимост и/или други документи по отношение на незаконните строежи на въпросната територия. С колегите общински съветници очакваме ясни отговори относно причините за допуснатото строителство, контрола от страна на компетентните органи, както и конкретен план за преустановяване на незаконните дейности“, допълва председателят на Общинския съвет.
Според инж. Димитров своевременната реакция и предприемането на конкретни мерки в най-кратки срокове са от съществено значение за защита на обществения интерес и за предотвратяване на по-нататъшни нарушения, които биха могли да доведат до още по-тежки необратими последици.
