ОбС-Варна настоява за изслушване на кмета за строителството на Баба Алино

Фейсбук

Общинският съвет във Варна настоява кметът Благомир Коцев да бъде изслушан на утрешното заседание на местния парламент във връзка с незаконно строителство в местността Баба Алино. Искането е отправено чрез официално писмо, изпратено от председателя на Общинския съвет Христо Димитров до кмета, съобщават от пресслужбата на местния парламент.

Въпросът нееднократно е поставян по време на заседания на Общинския съвет. Въпреки многото сигнали и изразените притеснения към настоящия момент е видно, че не са били предприети достатъчно адекватни и ефективни мерки за преустановяване на незаконните строителни дейности, се посочва в писмото.

„С оглед значимостта на случая настояваме да предоставите подробна информация относно действията от страна на администрацията, извършените проверки, издадените актове и предстоящите мерки за спиране и санкциониране на мащабното застрояване, включително, но не само, издавани от Община Варна и/или район „Приморски“ удостоверения за търпимост и/или други документи по отношение на незаконните строежи на въпросната територия. С колегите общински съветници очакваме ясни отговори относно причините за допуснатото строителство, контрола от страна на компетентните органи, както и конкретен план за преустановяване на незаконните дейности“, допълва председателят на Общинския съвет.

Според инж. Димитров своевременната реакция и предприемането на конкретни мерки в най-кратки срокове са от съществено значение за защита на обществения интерес и за предотвратяване на по-нататъшни нарушения, които биха могли да доведат до още по-тежки необратими последици.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!