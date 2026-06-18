ОбС Варна одобри общинска програма за закрила на детето за 2026 г.

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Комисията по социални дейности и жилищна политика одобри Общинска програма за закрила на детето за 2026 г. Документът очертава основните политики и мерки за подкрепа на децата и техните семейства на територията на общината и предстои да бъде разгледан от местния парламент.

Документът залага мерки за по-добра подкрепа на децата и техните семейства, като акцентът е върху ранното детско развитие, достъпа до здравни услуги, качественото образование, спорта и свободното време. Сред приоритетите са още превенцията на насилието и рисковото поведение, както и подкрепата за деца и семейства в уязвимо положение.

Внимание се отделя на участието на децата в обществения живот. Предвиждат се механизми, чрез които мнението им да бъде вземано предвид при решения, които ги засягат, както и повече възможности за участие в местни инициативи.

В програмата е включена също навременна подкрепа за деца и семейства в кризисни ситуации чрез по-добра координация между институциите и бърза реакция при необходимост.

Комисията одобри и предложението за осигуряване на близо 710 хил. евро за социални услуги през третото тримесечие на 2026 г. Мярката е необходима, за да не се прекъсва предоставянето на социални услуги до приемането на общинския бюджет.

Финансирането ще бъде насочено към услуги за деца и възрастни с увреждания, социални асистенти за деца с увреждания, центрове за социална рехабилитация и интеграция, наблюдавано жилище, домашни грижи и услуги за хора в кризисни ситуации. Осигурени са средства и за възнаграждения на уредниците в пенсионерските клубове.

Съветниците дадоха също съгласието си за удължаване на изпълнението на проекта „Предоставяне на топъл обяд на територията на община Варна“ до 16 юли 2027 г. Решението е във връзка с удължаването на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 и осигурения допълнителен финансов ресурс от държавата и Европейския съюз.

За продължаването на услугата общината трябва да осигури до 75 500 евро съфинансиране за периода от 1 юли 2026 г. до 16 юли 2027 г. Средствата ще бъдат заложени в бюджетите на Варна за 2026 и 2027 г.

До момента европейското финансиране покриваше разход в размер на 1,86 евро на обяд, а от 1 август 2026 г. сумата ще бъде увеличена на 2,10 евро. Разликата до реалната цена на храната ще бъде поета от бюджета на Община Варна.

Предвижда се приготвянето и предоставянето на обяда да бъде възложено на „Ученическо и столово хранене“.