ОбС-Варна решава за парите за пътя „Аспарухово" – "Галата“ и за тръбопровода във Варненското езеро

Общинският съвет във Варна се събира на редовно заседание. 33-та сесия ще започне в 10 ч. в четвъртък – 26 февруари, в зала „Пленарна“ на Община Варна. В дневния ред фигурират осем точки, повечето от които са с финансов характер преди приемането на бюджета.

Една от темите, които ще бъдат разгледани, е отпускането на средства за нуждите на МБАЛ „Св. Анна“. Миналата седмица финансовата комисия единодушно подкрепи предложението да бъдат предоставени 300 хил. евро за оздравяване на лечебното заведение.

Финансова подкрепа в размер на 610 хил. евро е планирана за Международния музикален фестивал „Варненско лято“, който тази година празнува вековен юбилей. Решението за отпускането на средствата предстои да бъде взето на заседанието.

В дневния ред е включено и предложение за отпускане на над 1,5 млн. евро за реконструкция на пътя „Аспарухово – Галата“ и за ремонт на тръбопровода за отпадъчни води по дъното на Варненското езеро. Средствата вече бяха одобрени от комисията по финанси и бюджет.

Съветниците ще решат също дали да бъдат отпуснати около 2,2 млн. евро от местната хазна за завършване на Черноморския младежки център, който се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Темата предизвика дебати, тъй като има опасения, че строително-ремонтните работи няма да приключат в срок и общината ще трябва да връща средства на държавата.

На сесията предстои да бъде попълнен съставът на Експертния съвет към фонд „Култура“. Съветниците ще изберат двама нови независими външни експерти в областите „Музика“ и „Филмово изкуство“. На предходното заседание бяха определени четирима специалисти в различни направления, но двете места останаха вакантни.

Пълният дневен ред е публикуван на сайта на Общински съвет – Варна. Заседание №33 може да се проследи и онлайн през YouTube канала на институцията.

