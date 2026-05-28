ОбС гласува отпускането на общо над 739 хил. евро за АГ болницата и МБАЛ „Света Анна – Варна“

Снимка: МБАЛ "Св. Анна", Варна

Общинският съвет гласува отпускането на общо над 739 хил. евро за АГ болницата и МБАЛ „Света Анна – Варна“. Решенията бяха приети преди окончателното приемане на бюджета на Община Варна за 2026 г. заради сериозните финансови затруднения на двете лечебни заведения и опасността Варна и областта да останат без спешна помощ.

На „Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ бяха отпуснати малко над 339 хил. евро като целева субсидия за покриване на задължения към доставчици и НАП. Според представената информация към края на март лечебното заведение отчита счетоводна загуба в размер на над 286 хил. евро. От ръководството посочват, че финансовото състояние на дружеството поставя под риск нормалното функциониране на болницата.

Финансова подкрепа получи и МБАЛ „Света Анна – Варна“. Съветниците одобриха отпускането на 400 хил. евро като целева субсидия за покриване на задължения към външни контрагенти.

По информация на изпълнителния директор на лечебното заведение ежедневно постъпват отказни писма от контрагенти за доставка на лекарствени продукти и медицински изделия заради натрупани просрочени задължения. Върху дълговете се начисляват и лихви, което допълнително утежнява финансовото състояние на болницата.

От ръководството предупреждават и за реална опасност от запориране на сметките на лечебното заведение и образуване на съдебни дела, което би довело до нови разходи и задълбочаване на кризата.

Местният парламент даде съгласието си Община Варна да сключи договор за дългосрочен кредит с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД в размер до 2,1 млн. евро за реализирането на втория етап от проекта за новия стационар и бункер за линеен ускорител към Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Антонов Марков“ във Варна. Средствата ще бъдат използвани за финансиране и рефинансиране на инвестиционните разходи по изграждането на стационара и прилежащите технически помещения, които са част от бъдещия комплекс за лъчелечение.

Проектът е свързан с модернизацията на онкологичната помощ в страната, като лечебното заведение е включено в националната програма за обновяване на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания. По тази линия болницата ще получи безвъзмездно модерен линеен ускорител.

Проектът за новия комплекс по лъчелечение към варненската онкоболница се реализира на два етапа. Първият включва изграждането на бункер за лъчелечение и топла връзка на стойност 2,46 млн. евро, като необходимите средства вече са осигурени от Община Варна. Вторият етап предвижда изграждането на стационар, който е функционално свързан с първата част на проекта и не може да бъде реализиран самостоятелно.

