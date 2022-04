Снимка: Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Уикипедия

Барак Обама се върна в Белия дом за първи път от 5 години насам, когато изтече мандатът му през 2017-а. Макар и да беше там за кратко, бившият американски президент изтъкна ползите от подписания от него закон за здравеопазването и подкрепи своя приятел и бивш партньор във властта Джо Байдън преди междинните избори през ноември.

Обама запазва своята популярност, докато обществената подкрепа за ДжоБайдън спада, отчасти заради инфлацията и ефектите от ковид пандемията.

Има риск през ноември демократите да загубят контрола над едната или двете камари на Конгреса. Това би блокирало законодателната програма на Байдън. Той обядва с Обама.

Гостът отбеляза настъпилите промени от последното му идване. Сред най-забележителните е появата на котка.

"Хубаво е да се върнеш в Белия дом. Признавам, че чух за някои промени, извършени от настоящия президент от последния път, когато бях тук. Наоколо тича котка, гарантирам ви, че кучетата ми Бо и Съни щяха да са много недоволни", заяви Барак Обама.

