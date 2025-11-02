Объркаха Преслава в „Пееш или лъжеш“, Андрей за първи път пробва златен шалтер

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Първи златен шалтер за сезона в „Пееш или лъжеш“ Тази вечер Андрей го дръпна, подтикнат от Иван и Мария Игнатова, като по този начин може да обърка гост-звездата Преслава.

Така тримата оставиха заместник-директора в играта.

В този сезон на „Пееш или лъжеш“ има т.нар. златен шалтер.

Ако гост-звездата изгони някой от участници и направи неадекватен избор, основни панелисти в шоуто – в лицето на Мария Игнатова, Иван и Андрей, имат право веднъж в шоуто да го върнат, дърпайки златния шалтер.

Това може да се случи във всеки кръг преди финалния и по този начин могат да обърнат играта.

