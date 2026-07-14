Обърна се линейка, засечена от пияна двойка: Всички са ранени

Кадър Булфото

Тежка катастрофа блокира околовръстния път на Враца след внезапно излизане на лека кола пред движеща се линейка. Инцидентът превърна трасето в бойно поле и изпрати всички пътуващи в двете превозни средства спешно в болница.

Лек автомобил със софийска регистрация, в който е пътувала възрастна двойка, е излязъл от паркинг на крайпътно заведение и внезапно се е включил в движението на обходния път. „Двамата са консумирали алкохол в заведението преди да потеглят“, съобщи bTV.

При внезапното навлизане на платното, колата е пометена от линейка. Специализираният автомобил е транспортирал пациент към столична клиника в момента на удара. Сблъсъкът е бил толкова силен, че са ранени абсолютно всички участници в движението.

Пострадали са възрастната двойка от софийската кола, екипът на Спешна помощ, шофьорът на линейката, както и пациентът, превозван в нея. На мястото веднага са изпратени екипи на полицията и допълнителни линейки. Всички ранени са транспортирани за спешни медицински прегледи и лечение, а полицията изяснява точните причини за инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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