Обърнаха наопаки парламента в Албания: Летят столове, хвърлят димки

Кадър Туитър

Хаос в албанския парламент след пуснати димки и физическа саморазправа между управляващи и опозиция

Днешното пленарно заседание на албанския парламент се превърна в хаос, след като депутатите от албанската опозиция преобърнаха столове и ги наредиха около трибуната, за да я блокират, предаде Евронюз Албания, цитирана от БТА. Медията съобщава за пуснати димки, физическа саморазправа между депутат от опозицията и представител на управляващите социалисти, както и хвърляне на столове в залата на парламента.

Опозиционният лидер Сали Бериша, който ръководи фракцията “Преосноваване” в рамките на Демократическата партия на Албания, направи изявление, че опозицията ще обяви гладна стачка в залата на албанския парламент. Бериша поиска от управляващите да напуснат залата и заяви, че няма да бъде позволено провеждането на нормално пленарно заседание.

“Парламентът е обграден от всички страни от разнородни сили, които доказват страха и ужаса на (премиера и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания) Еди Рама от неразрушимата опозиция, която защитава конституцията и интересите на всеки албански гражданин”, заяви Бериша още при пристигането си пред парламента.

Националната гвардия на Албания, която охранява висшите държавни служители в страната, бе обградила сградата на парламента. Около сградата нямаше граждани, но имаше засилено полицейско присъствие, отбелязва “Ройтерс”.

Напрежението в албанския парламент нарасна в последните дни, след като прокуратурата обвини бившия премиер Сали Бериша и неговия зет в корупция, свързана с приватизационна сделка за терени, принадлежащи на ФК “Партизани” в столицата Тирана.

На 27 октомври антикорупционният съд постанови Бериша да не напуска Албания и да се явява всеки първи и трети понеделник от месеца пред офицер от съдебна полиция. С това съдът потвърди мярката, наложена на албанския политик седмица по-рано. Тогава съдът разпореди и арест на зетя на Бериша Ямарбър Малтези.

Бериша беше обвинен в пасивна корупция, докато Малтези - в пасивна корупция и пране на пари. Специализираният съд реши да остави в затвора Малтези, а на Бериша да постанови мярка задължително явяване в полицията, тъй като има депутатски имунитет.

Според обвинителния акт Бериша е използвал правомощията си на премиер, за да спечели от приватизацията на спортни терени и превръщането им в жилищен комплекс. Зетят му Малтези пък си е сътрудничил със строител за пране на пари, представяйки се за инвеститор в строежа без да е инвестирал в него, пише “Шчиптаря”.

🔴🇦🇱 Chaos in the Albanian parliament.



Opposition Democratic Party MPs set off smoke flares and barricaded the podium with chairs to block voting.



Despite that the ruling Socialist Party MPs approved all draft laws and decisions. pic.twitter.com/8fT99S9zzh