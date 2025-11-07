Обърнат камион пречи на движението по АМ “Хемус” край Шумен

Снимка: Булфото

Заради обърнат камион с ремарке в Шуменско отбиват движението по АМ “ Хемус” посока София - Варна, съобщава Нова телевизия.

Инцидентът е станал след етапна връзка. Шофьорът на камиона се е ударил в крайпътни мантинели, навлязъл е в насрещното и е напуснал пътното платно.

Водачът, който е грузински гражданин, не е пострадал. Правоспособен е, а проверка не е отчела алкохол в кръвта му.

Движението към София се осъществява по магистралата. Към Варна автомобилите се отклоняват по стария път до обработване на произшествието, разчистване и обезопасяване на пътния участък.

На няколко километра в източна посока, но към Шумен, също има катастрофа - между два автомобила, ударили се в мантинелите. Има разпилени части по пътното платно.

