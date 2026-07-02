Обърнат тир затвори Прохода на Републиката

Снимка Пиксабей

Временно е ограничено движението през Прохода на Републиката заради тежкотоварен камион с турска регистрация, който се е обърнал непосредствено преди върха на прохода.

По първоначална информация при инцидента няма пострадали. На пътното платно е разпилян товар, което затруднява дейностите по разчистването на участъка.

До приключване на почистването и възстановяването на нормалното движение леките автомобили се пренасочват през Прохода Шипка, а тежкотоварните превозни средства изчакват на място.

Очаква се движението през Прохода на Републиката да бъде възстановено след приключване на разчистването на пътното платно, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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