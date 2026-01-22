Обещаха по-високи пенсии

Кадър Джемини

С въвеждането на мултифондове за вторите и третите пенсии ще се осигури по-гъвкаво управление на средствата и възможност за инвестиции в икономиката и големи инфраструктурни проекти. Премиерът в оставка Росен Желязков подчерта, че това ще доведе и до по-високи пенсии за българите, пише Марица.

Новите текстове в Кодекса за социално осигуряване (КСО) бяха приети на заседание на Министерския съвет, а Желязков е оптимист, че Народното събрание ще успее да ги гласува своевременно.

Всеки универсален пенсионен фонд ще бъде разделен на три подфонда: динамичен, балансиран и консервативен.

Динамичен подфонд – предназначен за хора до 50 години. Те автоматично ще попадат тук, освен ако изрично не изберат по-консервативен вариант.

Балансиран подфонд – след 50-годишна възраст хората ще бъдат прехвърляни тук. Този подфонд следва досегашната инвестиционна политика с възможност до 55% от активите да се влагат в акции. Възможно е изрично да се поиска алтернативен подход.

Консервативен подфонд – три години преди пенсия всички осигурени ще бъдат прехвърляни тук. Акциите могат да съставляват максимум 25% от активите, а изборът на друг подфонд вече не е възможен.

Системата позволява по-гъвкаво управление на средствата според възрастта и риска, като същевременно осигурява стабилност на пенсиите в последните години преди тяхното изплащане. По този начин мултифондовете съчетават потенциал за по-висока доходност с по-нисък риск за по-възрастните осигурени.

