Обезопасиха надлеза по пътя Казанлък – Сливен в района на село Чинтулово

Снимки: АПИ

Селскостопанският надлез на път I-6 Казанлък – Сливен в района на село Чинтулово, област Сливен, е обезопасен. Тежкотоварни автомобили, които не са спазили ограниченията за скоростта и за извънгабаритен товар, нанесоха щети по съоръжението в неделя - 11 януари, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Екипите на пътноподдържащата фирма реагират своевременно след инцидента и в кратки срокове са премахнати компрометираните части от арматурата и предпазните мрежи на надлеза, които са скъсани вследствие на ударите.

В момента съоръжението е укрепено и за трафика по първокласния път, няма опасност при преминаване под него. За да се гарантира сигурното пътуване по Подбалканския път в района на село Чинтулово надлезът е затворен, като са поставени пътни знаци. Жителите на околните населени места, които използват селскостопанска техника, могат да достигат до обработваемите земи чрез близките надлези.

От АПИ предвиждат извършване на основен ремонт на съоръжението. За реализацията му има изготвен технически проект, който включва цялостна подмяна на гредите, хидроизолацията и асфалтовата настилка.

Предстои в кратки срокове обявяване на обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител на строителните дейности.

Шофьорите на тежкотоварни автомобили да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията за скорост и за извънгабаритен товар, да не предприемат рискови маневри, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи, апелират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

